மோடி ஒரு சிற்பி... செயற்கை மின்தட்டுப்பாட்டில் விஞ்ஞான ஊழல் செய்யும் திமுக... அடடே அண்ணாமலை!

சேலம்: தமிழகத்தில் செயற்கையான ஒரு மின் தட்டுப்பாட்டை ஏற்படுத்தி, வெளி மார்க்கெட்டில் மின்சாரத்தை வாங்கி அதில் ஊழல் செய்ய தி.மு.க அரசு முயற்சி செய்வதாக பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம் சாட்டியுள்ளார். எதை எல்லாம் பார்க்க முடியாதோ அதில் எல்லாம் தி.மு.க. விஞ்ஞான முறையில் ஊழல் செய்கிறது என்றும் விமர்சித்துள்ளார். மோடி சிற்பி போல நாட்டை செதுக்குவதாகவும் அவர் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.

சேலம் மாவட்டம் ஜலகண்டாபுரம் பகுதியில் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் வெற்றிபெற்ற கவுன்சிலர்களுக்கு பாராட்டு தெரிவித்து, மக்களுக்கு நன்றி கூறும் விதமாக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை கலந்து கொண்டு பேசினார். அப்போது அவர், நாடு முழுவதும் அரசியல் ஒரு பக்கமாகவே சென்று கொண்டிருக்கிறது என்றார்.

நாட்டின் கடைக்கோடி மனிதருக்கும் பயனளிக்கக்கூடிய மக்கள் நலத்திட்டங்களை பிரதமர் மோடி செயல்படுத்தி வருவதாகவும், அடுத்த 5 வருடங்களுக்குப் பிறகு நாட்டின் தேவையை கருத்தில் கொண்டு பல்வேறு தொலைநோக்கித் திட்டங்களை பிரதமர் செயல்படுத்தி வருவதாகவும், வெளிநாடுகளில் இருந்து பெட்ரோல் இறக்குமதி செய்யப்படுவதை குறைக்கும் வகையில், தற்போது பெட்ரோலில் 10 சதவீதம் என்ற அளவில் கலக்கப்படும் எத்தனாலின் அளவு 2024-ம் ஆண்டிற்குள் 20 சதவீதமாக உயர்த்தப்படும் என்றும் தெரிவித்தார். பெட்ரோலுக்கு மாற்றாக இ-வாகனங்களை மக்கள் அதிகம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் இதற்கு மத்திய அரசு 50,000 ரூபாய் மானியம் வழங்குகிறது என்றும் அண்ணாமலை கூறினார்.

BJP Tamil Nadu leader Annamalai has accused the DMK government of trying to create an artificial power shortage in Tamil Nadu, buy electricity in the external market and corrupt it. What you can't see is everything in it. He has also been criticized for being scientifically corrupt.