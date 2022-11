பிள்ளை பிடிக்கும் கட்சி பாஜக.. தமிழிசை, சூர்யா சிவாவை குறிப்பிட்டு பேசிய ஆர்எஸ் பாரதி..சொன்னது என்ன?

Salem

சேலம்: தமிழகத்தில் பாஜக பிள்ளை பிடிக்கும் கட்சியாக செயல்பட்டு வருகிறது. காங்கிரஸ் தலைவர் குமரி அனந்தனின் மகள் தமிழிசை சவுந்தரராஜன், திருச்சி சிவாவின் மகன் சூர்யா ஆகியோரை பாஜக இணைத்து கொண்டுள்ளது என திமுகவின் ஆர்எஸ் பாரதி விமர்சனம் செய்தார்.

சமீபத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா நாடாளுமன்ற அலுவல் மொழி கூட்டத்தில் பேசுகையில், ‛‛ஆங்கில மொழிக்கு மாற்றாக இந்தியை கொண்டு வர வேண்டும்'' என விருப்பம் தெரிவித்தார். இது சர்ச்சையை கிளப்பியது. மேலும் அமித்ஷா தலைமையிலான அலுவல் மொழிக்கான நாடாளுமன்றக் குழு சில பரிந்துரைகளை வழங்கியது.

அதில் மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள் உள்பட அனைத்து தொழில்நுட்ப மற்றும் தொழில்நுட்பம் அல்லாத கல்வி நிறுவனங்களிலும் பயிற்று மொழியாக இந்தியை கட்டாயமாக்க வேண்டும் என பரிந்துரைத்தது. இதுவும் விவாதத்துக்கு உள்ளானது.

English summary

In Tamil Nadu BJP is acting as a chil like party. DMK's RS Bharathi criticized that the BJP has roped in Congress President Kumari Ananthan's daughter Tamilisai Soundararajan and Trichy Siva's son Surya.