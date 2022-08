உஷார்!மேட்டூர் அணையில் 50000 கனஅடி நீர் திறக்க வாய்ப்பு.. காவிரி கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள எச்சரிக்கை

Salem

oi-Nantha Kumar R

சேலம்: கர்நாடகத்தில் இருந்து சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் மேட்டூர் அணையில் இருந்து வினாடிக்கு 50 ஆயிரம் கனஅடி நீர் திறக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதால் காவிரி கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கர்நாடக காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் தென்மேற்கு பருவமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் கர்நாடகத்தில் உள்ள கபினி, கிருஷ்ணராஜசாகர் (கேஆர்எஸ்) அணைகள் நிரம்பியுள்ளன.

இதனால் அணைகளில் இருந்து வெளியேறும் நீர் காவிரி ஆற்றில் திறந்து விடப்பட்டுள்ளன. 2 வாரங்களுக்கு முன் கர்நாடக அணைகளில் இருந்து அதிகபட்சமாக வினாடிக்கு 1.31 லட்சம் கனஅடி வரை திறக்கப்பட்டது.

English summary

The amount of water coming from Karnataka to Mettur dam in Salem district is continuously increasing. Because of this, 50 thousand cubic feet of water per second is likely to be released from the Mettur dam, so a flood warning has been issued to the people along the banks of Cauvery.