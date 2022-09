’பொட்டச்சி’படத்தில் ஹீரோயினி நீதான்! இளம்பெண்களை வேல்சத்திரியன் வீழ்த்தியது எப்படி? பரபர வாக்குமூலம்

Salem

oi-Rajkumar R

சேலம் : சேலத்தில் சினிமாவில் நடிக்க வாய்ப்பு தருவதாக கூறி பல பெண்களின் வாழ்க்கையில் விளையாடிய போலி இயக்குனர் வேல் சத்திரியன் பெண்களை மயக்கியது எப்படி? எத்தனை பெண்களிடம் அவர் பாலியல் அத்துமீறல் ஈடுபட்டுள்ளார் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு தகவல்களை அவரிடம் உதவியாளராக பணியாற்றிய பெண் போலீசில் வாக்குமூலமாக கொடுத்துள்ளார்.

சேலம் இரும்பாலை பகுதியை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் கணவரை பிரிந்து தனியாக வாழ்ந்து வருகின்றனர், இவர் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் சினிமாவில் நடிப்பதற்காக வாய்ப்புகள் தேடிவந்தார்.

இந்நிலையில் சமூக வலைதளங்களில் துணை நடிகை தேவை என்று வெளிவந்த விளம்பரத்தை பார்த்து சேலம் ஏ. வி.ஆர். ரவுண்டானா பகுதியில் இயங்கி வந்த சினிமா நிறுவனத்தின் அலுவலகத்துக்கு சென்றார்.

300 பெண்களின் ஆபாச வீடியோ! தலைசுற்றிப் போன போலீசார்! சினிமா வலையில் சிக்கிய பெண்கள்! ஷாக் சேலம்!

English summary

How did fake director Vel Chatriyan, who played in the lives of many women by claiming to give them a chance to act in cinema in Salem, seduced women? The woman who worked as his assistant has given various information to the police including how many women he has sexually assaulted.