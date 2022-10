வார்னிங்..! மேட்டூர் அணை நீர்திறப்பு 1.05 லட்சம் கன அடியாக உயர்வு.. 12 மாவட்டங்களில் வெள்ள அபாயம்!

Salem

oi-Vignesh Selvaraj

சேலம் : மேட்டூர் அணையில் இருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 1.05 லட்சம் கன அடியாக உயர்ந்துள்ளது.

நீர்மின் நிலையங்கள் வழியாக வினாடிக்கு 21,500 கன அடி தண்ணீரும், 16 கண் மதகுகள் வழியாக 83,500 கன அடி தண்ணீரும் வெளியேற்றப் பட்டு வருகிறது.

நீர் திறப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதைத் தொடர்ந்து காவிரி கரையோரம் உள்ள 12 மாவட்டங்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கொட்டித்தீர்க்கும் கனமழை.. நிரம்பி வழியும் மேட்டூர் அணை..காவிரியில் வெள்ளம்..மக்களுக்கு எச்சரிக்கை

English summary

The release of water from Mettur dam has increased to 1.05 lakh cubic feet per second. A flood alert has been issued for the districts along the Cauvery banks as additional water has been released from the Mettur Dam.