பெட்ரோமாக்ஸ் லைட்டேதான் வேணுமா! மாஜிஸ்திரேட்டிடம் வாயை விட்டு வாங்கிக் கொண்ட நர்சுகள்! என்னாச்சு?

oi-Rajkumar R

சேலம் : சேலம் அருகே அரசு மருத்துவமனையில் வழக்கு ஒன்று தொடர்பாக வாக்குமூலம் பெறச் சென்ற மாஜிஸ்திரேட்டை, அங்கு பணியில் இருந்த நர்சுகள் கிண்டல் அடித்த விவகாரம் சேலம் மாவட்டத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

நீதித்துறை நடுவர்கள், குற்றவியல் நடுவர்கள் எனப்படும் மாஜிஸ்திரேட் பல முக்கியமான வழக்குகளை விசாரித்து தீர்ப்பளித்து இருக்கின்றனர். மேலும் முக்கிய வழக்குகள், தற்கொலை போன்ற விவகாரங்கள் வாக்குமூலம் பெறுவதும் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுகளின் நடவடிக்கையாக இருக்கிறது.

இந்நிலையில் சேலம் மாவட்டம் சங்ககிரி அருகே விவசாயி ஒருவரது மகள் குடும்ப பிரச்சனை காரணமாக விஷம் குடித்து தற்கொலைக்கு முயன்றிருக்கிறார். இதைஅடுத்து உறவினர்கள் அவரை சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்துள்ளனர்.

The case of a magistrate who went to a government hospital near Salem to take a statement in connection with a case, and the nurses from the office taunted him, has created a lot of excitement in Salem district.