கோடநாடு வழக்கு.. எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தொடர்பு.. சந்தேகத்தை கிளப்பிய ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி!

Salem

oi-Yogeshwaran Moorthi

சேலம்: கோடநாடு வழக்கில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தொடர்பு உள்ளதோ என்று சந்தேகம் எழுவதாக ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார். சேலத்தில் புகழேந்தி பேசுகையில், சட்டப்பேரவையில் கோடநாடு வழக்கு பற்றி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசும்போது, எதற்காக எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியேறினார் என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் காரணமாக ஓ பன்னீர் செல்வம் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி இருவரும் தனித்தனியாக பிரிந்து செயல்பட்டு வருகின்றனர். இதனிடையே அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கின் விசாரணை உச்சநீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று முடிந்துள்ளது.

விசாரணையின் போது நீதிபதிகள் எழுப்பிய கேள்விகள் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் நம்பிக்கை ஏற்படுத்தியது. இதனால் நிச்சயம் தங்கம் பக்கமே தீர்ப்பு வரும் என்று ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இது உக்ரைன்-ரஷ்யா வார் இல்லை..இணைப்புக்கு ஓபிஎஸ் தயாராக இருக்கிறார்.. அழுத்தி சொல்லும் புகழேந்தி

English summary

OPS supporter Pugazhendi suspects, Edappadi Palanisamy is involved in the Kodanadu case. Also he Questions why Edappadi Palanisamy left, while Chief Minister MK Stalin speaking about Kodanadu Case in the Assembly.