மண்டைக்கேறிய மதுபோதை! பள்ளிக்கூட வாசலிலேயே சுருண்டு விழுந்த மாணவன்! பெற்றோர்களே உஷார்!

Salem

oi-Rajkumar R

சேலம் : சேலம் அருகே பள்ளிக்கு வந்த மாணவர் ஒருவர் பள்ளி சீருடையிலே மது அருந்தி விட்டு மதுபோதையில் சாலையில் தள்ளாடி விழுவதும் அந்த மாணவனை சக மாணவர் ஒருவர் பாதுகாப்பாக பள்ளிக்கு அழைத்து செல்லும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருவதால் பெற்றோர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்

சேலம் மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாகவே கஞ்சா விற்பனை மற்றும் காலையிலேயே மதுபான விற்பனை அதிகரித்து வருவதாகவும் இதனால் மாணவர்கள் பெருமளவில் பாதிக்கப்படுவதாக அப்பகுதி மக்கள் கூறியுள்ளனர்.

குறிப்பாக கஞ்சா மற்றும் மதுபோதைக்கு மாணவர்கள் அடிமையாவதோடு, அதற்காக குற்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதாகவும், எனவே காவல்துறையினர் உடனடியாக கஞ்சா புழக்கத்தை நிறுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

குடிபோதை பழசு.. இப்போ நடுங்க வைக்கிறது கஞ்சா.. போதையில் தமிழக அரசு பஸ் கண்ணாடியை உடைத்த வாலிபர்கள்

English summary

Parents are shocked as a video of a student coming to school near Salem staggered on the road in a drunken state while in his school uniform and a fellow student took him to school safely has gone viral on social media.