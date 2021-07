'ராஜேந்திர பாலாஜி வீட்டுக்கு 1.5 டன் ஸ்வீட் பார்சல்' போயிருக்கு.. ஆக்சன் உறுதி.. அமைச்சர் பேட்டி

Salem

oi-Velmurugan P

சேலம்: கடந்த ஆட்சியில் முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி வீட்டிற்கு 1.5 டன் ஸ்வீட் ஆவினில் இருந்து இலவசமாக அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அதற்கான ஆதாரம் உள்ளது. நிச்சயம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று பால்வளத்துறை அமைச்சர் நாசர் தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி ஆவின் நிறுவனத்தில் பல்வேறு முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவம் அவர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் சேலத்தில் பால்வளத் துறை அமைச்சர் எஸ். எம்.நாசர் பேட்டியின் போது கூறினார்.

வட்டம் ஆவின் விற்பனை நிலையங்களில் ஆவின் தலைமையகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் நாசர் கூறுகையில், முன்னாள் பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி ஆவின் நிறுவனத்தில் பணி நியமன ஆணை உள்ளிட்டு பல்வேறு வகைகளில் ஊழல் செய்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது. குறிப்பாக தீபாவளி காலத்தில் அவருடைய இல்லத்திற்கு ஆவின் நிறுவனத்தில் இருந்து ஒன்றரை டன் இனிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது அதற்காக அவர் எந்த பணமும் செலுத்தவில்லை அதற்கான ஆதாரம் தன்னிடம் உள்ளது. அவர் மீது சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

