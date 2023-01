பணிநிரந்தரம் செய்ய கோரி போராட்டம்.. சேலத்தில் குவியும் செவிலியர்கள்.. பரபரக்கும் கலெக்டர் அலுவலகம்

Salem

சேலம்: பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஒப்பந்த செவிலியர்கள் சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பாக காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கடும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் ஒப்பந்த செவிலியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில் பிற மாவட்டங்களில் இருந்து ஒப்பந்த செவிலியர்கள் சேலத்தில் குவிந்து வருவதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

சீனாவில் கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் கொரோனா வைரஸ் கண்டறியப்பட்டது. இந்த வைரஸ் உலகம் முழுவதும் பரவி கடும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் அதிகமாக இருந்தது.

இதனால், மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகள் அனுமதிக்கப்படும் எண்ணிக்கையும் அதிகமாக இருந்தது. இதையடுத்து மருத்துவமனைகளில் கொரோனா தொற்று பாதித்தவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்கான கூடுதல் வசதிகளை தமிழக அரசு மேற்கொண்டது.

The sacked contract nurses are on a sit-in protest in front of the Salem District Collectorate. While the contract nurses are protesting despite the scorching heat, there has been a commotion as contract nurses from other districts are flocking to Salem.