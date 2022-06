அதிமுக - பாஜக உறவில் விரிசல் இல்லை! தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்த அப்படி பேசிட்டாங்க - எடப்பாடி பழனிசாமி

Salem

oi-Rajkumar R

சேலம் : அதிமுக - பாஜக உறவில் விரிசல் இல்லை, நல்ல முறையில் உள்ளது எனவும், தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்த ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் உரிமை உண்டு என அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார்.

மழை விட்டாலும் தூவானம் விடவில்லை என்பது போல அதிமுக பாஜக இடையேயான கூட்டணி நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலின் போது உடைந்த பிறகு அவ்வப்போது சச்சரவுகள் மூத்த நிர்வாகிகளிடையே தொடர்ந்து எழுந்து வருகிறது.

அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் வெளிப்படையாக பாஜக மீது எந்தவித குற்றச்சாட்டுகளையும் முன்வைக்காத நிலையில் இரண்டாம் கட்டத் தலைவர்கள் பலரும் அவ்வப்போது பாஜகவை காரசாரமாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

English summary

AIADMK co ordinator Edappadi Palanisamy has said that there is no rift in the AIADMK BJP relationship and that every party has the right to motivate volunteers.