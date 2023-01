ஏற்காட்டில் அசைவ விருந்துடன் மது.. முதல் முறை குடித்த இளைஞர் பலி.. புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் சோகம்!

Salem

oi-Mani Singh S

ஏற்காடு: புத்தாண்டை கொண்டாடுவதற்காக நண்பர்களுடன் ஏற்காட்டுக்கு சுற்றுலா வந்த சேலத்தை சேர்ந்த நபர் மது அருந்தி கொண்டிருந்தபோது மூச்சுத்திண்றல் ஏற்பட்டு பலியானது அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவரது மரணம் தொடர்பாக போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறனர்.

ஏற்காட்டில் உள்ள தனியார் விடுதியில் அறை எடுத்து தங்கிய சந்தோஷ் உள்பட அவரது நண்பர்கள் புத்தாண்டை வரவேற்க அசைவ உணவுகள் மற்றும் மதுபானங்களை வாங்கியுள்ளனர். நள்ளிரவு புத்தாண்டு தொடங்கியதும் அனைவரும் மது அருந்தியுள்ளனர். சந்தோஷும் மது அருந்தியுள்ளார்.

ஆட்டம் பாட்டம் என உற்சாகமாக புத்தாண்டை வரவேற்று கொண்டாடிக் கொண்டு இருந்த போது திடீரென சந்தோஷிற்கு மூச்சுத்திண்றல் எற்பட்டுள்ளது. அதே இடத்தில் சந்தோஷ் மயங்கி விழுந்து இருக்கிறார். மருத்துவமனையில் அனுமதித்ததில் அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்தது தெரியவந்தது.

The death of a man from Salem, who had come to Yercaud with his friends to celebrate the New Year, suffocated while drinking alcohol has caused great sadness in the area. Police are actively investigating his death.