வெட்டுக்கிளி வறுவல்.. கரப்பான் பூச்சி துவையல்.. இனி இதுதான் எதிர்கால சாப்பாடு.. இதை படிங்களேன்! :

Singapore

oi-Jackson Singh

சிங்கப்பூர்: சிங்கப்பூரில் பூச்சிகளை மனிதர்கள் சாப்பிடுவதற்கு அந்நாட்டு உணவுக் கழகம் அனுமதி வழங்கவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இதனால் விரைவில் சிங்கப்பூர் ஹோட்டல்களில் கரப்பான் ஃப்ரை, வண்டு சூப் போன்றவை தாராளமாக கிடைக்கவுள்ளன.

சிங்கப்பூர் அரசின் இந்த முடிவுக்கு ஒருபுறம் எதிர்ப்பு கிளம்பினாலும், மறுபுறம் வரவேற்பு பெருகி வருகிறது என்பதுதான் சுவாரஸ்யமே.

English summary

Singapore Government soon to approve consumption of insects and beetles as citing high demand of food proudcts and proteins are rich in insects.