பக்கவாதம் எப்படி ஏற்படுகிறது? மோசமான 2வது வகை.. கோல்டன் டைம் எது? சிகிச்சை உண்டா? டாக்டர் பரூக்

Sivagangai

oi-Vishnupriya R

சிவகங்கை: பக்கவாதம் எப்படி ஏற்படுகிறது, அதற்கு சிகிச்சை இருக்கிறதா என்பது குறித்து சிவகங்கை அரசு பொது நல மருத்துவர் டாக்டர் பரூக் அப்துல்லா தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது பேஸ்புக் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:

பக்கவாதம் எப்படி ஏற்படுகின்றது? அதற்கு சிகிச்சை உண்டா? மூளைக்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டம் தடைபடுவதை ஸ்ட்ரோக் என்று அழைக்கிறோம்.

இதயத்தில் இருந்து மூளைக்கு ரத்தத்தை கொண்டு செல்லும் ரத்தக் குழாய்களில் ஏற்படும் பழுது மற்றும் மூளைக்குள் செல்லும் ரத்த நாளங்களில் ஏற்படும் பழுது ஆகியவற்றால் ரத்த ஓட்டத்தில் சுணக்கம் ஏற்படுகின்றது.

காலைச் சுற்றிய பாம்பு! அம்மாவுடன் 'அந்த’ பழக்கம்! இருளில் நீண்ட டாக்டர் கைகள்! கதறித் துடித்த மகள்!

English summary

Stroke, Causes, Symptoms, and Treatment: Sivagangai Doctor Farook Abdulla explains about How did Stroke (brain attack) attacks the people? How to Cure This?