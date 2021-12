எந்த நேரத்திலும் கைதாகிறார் ராஜேந்திர பாலாஜி? 6 தனிப்படைகள் தீவிரம்! சிக்கிய சகோதரி மகன்கள், டிரைவர்

Sivakasi

oi-Jeyalakshmi C

சிவகாசி: அரசு வேலை வாங்கித்தருவதாக கூறி பணமோசடி செய்த வழக்கில் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதால் தலைமறைவான முன்னாள் அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திர பாலாஜியை பிடிக்க 6 தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ராஜேந்திரபாலாஜி எந்த நேரத்திலும் கைதாக வாய்ப்பு உள்ளது. பண மோசடி வழக்கில் தொடர்புடையதாக ராஜேந்திர பாலாஜியின் சகோதரி மகன்கள் இருவரும், கார் டிரைவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

ஆவின் நிறுவனத்தில் அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக 3 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்ததாக எழுந்த புகாரில் முன்னாள் பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி அவரது உதவியாளர்கள் முத்துப்பாண்டி, பாபுராஜ், பலராமன் உள்ளிட்ட 4 பேர் மீது விருதுநகர் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையத்தில் இருவேறு வழக்குகளில் 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

விஜய் நல்லத்தம்பி, ரவீந்திரன் ஆகியோர் அளித்த புகாரில் பதிவான வழக்கில் முன் ஜாமீன் கோரி ராஜேந்திர பாலாஜி உள்ளிட்ட நால்வரும் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். இந்த மனுக்கள் கடந்த முறை விசாரணைக்கு வந்தபோது , ராஜேந்திர பாலாஜி தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், தன் பெயரை தவறாக பயன்படுத்திய விஜய் நல்லதம்பி என்பவர்தான் குற்றவாளி என்றும் ,அவரை காவல்துறை பாதுகாக்கிறது என்றும், தனக்கு எந்த தொடர்பில்லை என்றும், விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்க தயாராக இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.

அரசியல் காழ்புணர்ச்சியுடன் தமிழக அரசு செயல்படுகிறது: உச்ச நீதிமன்றத்தில் ராஜேந்திரபாலாஜி விளக்க மனு

English summary

Six special teams have been set up to nab former minister KT Rajendra Balaji, whose bail plea was dismissed in a money laundering case alleging that the government was hiring him. Rajendrabalaji is likely to be arrested at any time.