பிளாஸ்டிக் பிரச்னைக்கு கிடைத்தது தீர்வு! நொறுக்கி தள்ளும் சூப்பர்வார்ம்கள்.. அசத்தல் கண்டுபிடிப்பு

Sydney

oi-Vigneshkumar

சிட்னி: பிளாஸ்டிக் பஞ்சாயத்துகளுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக முடிவு கட்டும் வகையில் ஆஸ்திரேலியா ஆய்வாளர்கள் புதிய கண்டுபிடிப்பைக் கண்டறிந்துள்ளனர்.

பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை ஒழுங்காக நிர்வகிப்பது தான் பெரும் பிரச்சினையாக இப்போது உருவெடுத்துள்ளது. மனிதர்கள் செல்ல முடியாத இடங்களில் கூட இந்த பிளாஸ்டிக் ஊடுருவி விடுகிறது.

6 முறை சுடப்பட்ட இளைஞர்! உடலிலேயே இருக்கும் 2 குண்டுகள்! ராஞ்சி இஸ்லாமிய போராட்டத்தில் கொடூரம்

பிளாஸ்டிக் கழிவுகளால் நமக்கு மட்டுமில்லை.. சுற்றுச்சூழலுக்கும் கடும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. இதற்கு தீர்வு காணும் வகையில் உலகெங்கும் தீவிர ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

English summary

A kind of superworms can digest plastic could help revolutionise recycling: (பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை அழிக்கும் சூப்பர் வார்ம்கள்) Australian scientists have found superworm that can survive on a diet of polystyrene.