சென்னை: ஆர்கே நகரில் வெற்றி பெற்ற சுயேச்சை வேட்பாளர் டிடிவி தினகரனுக்கு வாழ்த்துகளை கூறி கொண்ட நடிகர் விஷால் கோரிக்கை மனுவையும் டுவிட்டரில் அளித்துள்ளார்.

ஆர்கே நகரில் போட்டியிட்ட தினகரன் சுயேச்சை எம்எல்ஏவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். அவருக்கு ஏராளமானோர் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் ஆர்கே நகர் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட திட்டமிட்ட விஷாலின் வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்டது. தற்போது அவர் டிடிவி தினகரனுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து டுவிட்டரில் கருத்துகளை பதிவு செய்துள்ளார்.

My Hearty Congratulations & Best Wishes to Mr @TTVDhinakaran



Hoping that all the pressing issues of RK Nagar will be addressed by Mr TTV Dinakaran in the near future & such circumstances my full support is guaranteed for Mr TTV Dinakaran. God Bless !!@VishalKOfficial pic.twitter.com/xZj9yfNJIU