பணம் கொடு..கட்டிய மனைவியிடமே மிரட்டல்! செல்போன் முழுவதும் ‘அந்த’ வீடியோ! வெலவெலத்த பெரம்பலூர்!

Tamilnadu

oi-Rajkumar R

பெரம்பலூர் : பெரம்பலூர் அருகே வரதட்சனை கேட்டு கட்டிய மனைவி என்றும் பாராமல் ஆபாச படம் எடுத்து மிரட்டிய கணவனை காவல்துறையினர் கைது செய்த நிலையில் இதே போல பல பெண்களிடம் வீடியோ எடுத்து பணம் பறித்து வந்தது தெரிய வந்திருக்கிறது.

சமூக வலைதளங்களின் ஆதிக்கம் பெருகிவிட்ட இந்தக் காலத்தில் அன்றாட நிகழ்வுகள் தொடங்கி அனைத்தையும் வீடியோவாக எடுத்து பேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிடுவது பலரது வழக்கமாக உள்ளது.

காலையில் 70 தொடங்கி தூங்கச் செல்வது வரை பேஸ்புக்கிலும் இன்ஸ்டாகிராமிலும் ஸ்டேட்டஸ் வைக்காவிட்டால் பலருக்கு தூக்கமே வராது. மேலும் புகைப்படங்களை விட பலருக்கு வீடியோக்களை வெளியிடுவதில் தான் ஆர்வம் அதிகம்.

அடிக்கடி தேர்தல் நடப்பதே ஊழலுக்கு முக்கிய காரணம்.. 'ஒரே தேர்தல்' வந்தால் கறுப்பு பணம் ஒழியும் : பாஜக

English summary

Husband arrested for threatening house by making obscene video While the police have arrested a husband who threatened his wife by taking obscene pictures of his wife near Perambalur, it has come to light that he took videos and extorted money from many women.