'நுபுர் சர்மா’.. உலகப் போரே வரப் போகுது..! எல்லாத்துக்குமே பாஜக தான் காரணம்! கே.எஸ்.அழகிரி ஆவேசம்!

oi-Rajkumar R

செங்கல்பட்டு : நபிகள் நாயகம் குறித்து பாஜக செய்தி தொடர்பாளர் நுபுர் சர்மா அவதூறாக பேசிய விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ள நிலையில், அடுத்த உலக போர் பாரதிய ஜனதா கட்சியால் தான் உருவாகும் என தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ். அழகிரி கூறியுள்ளார்.

Nupur Sharma | அடுத்த உலகப்போர் இவர்களால் உருவாகலாம் - கே.எஸ்.அழகிரி பேச்சு

நபிகள் நாயகம் குறித்து பாஜகவின் செய்தித் தொடர்பாளர் நுபுர் சர்மா தேசியக் கருத்துக்கள் உலக அளவில் கடும் கண்டனங்களை பெற்று வருகிறது. இது மட்டுமல்லாமல் குவைத் கத்தார் உள்ளிட்ட நாடுகள் இந்திய தூதரை அழைத்து கண்டனம் தெரிவிக்கும் அளவுக்கு உலக அளவில் இந்த விவகாரம் சூடுபிடித்துள்ளது.

இதையடுத்து நபிகள் நாயகத்தை அவதூறாக பேசிய அவர் கட்சியிலிருந்து இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட மூத்த தலைவர்கள் கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். மேலும் உலகளவில் இந்தியாவின் மதிப்பு சரிந்து விட்டதாக அவர்கள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர்.

English summary

As BJP spokesperson Nupur Sharma's slanderous remarks about the Prophet Muhammad have taken shape, Tamil Nadu Congress Committee Chairman KS Naidu Alagiri said that the next world war will be waged by the BJP.