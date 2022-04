கும்பகோணத்தில் ரவுடி அட்டகாசம்.. மினிபஸ் டிரைவருக்கு அரிவாள் வெட்டு - சட்டம் ஒழுங்கு கேள்விக்குறி

Tamilnadu

கும்பகோணம்: மினிபஸ்சில் ஏறிய ரவுடி ஒருவர் டிரைவரையும், கண்டக்டரையும் அரிவாளால் மிரட்டிய சம்பவம் கும்பகோணத்தில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மினி பேருந்தில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவான காட்சிகளை கொண்டு காவல்துறையினர் வெட்டிய நபரை தேடி வருகின்றனர். காயமடைந்த மினி பேருந்தின் ஓட்டுனர் மற்றும் நடத்துனர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

நேற்றிரவு 8 மணி அளவில் கும்பகோணத்திலிருந்து தாராசுரம் அருகில் உள்ள எலுமிச்சங்காய் பாளையம் என்ற இடத்திற்கு மினி பேருந்து சென்று கொண்டிருந்தது.

பேருந்தின் நடத்துனராக விக்னேஷ் என்பவரும் ஓட்டுனராக வசந்த் என்பவரும் பணியாற்றி வந்தனர். பேருந்தில் ஏறிய ஒரு நபர் தாராசுரம் பேருந்து நிலையத்திற்கு முன்னதாக இறங்க வேண்டும் என கூறியுள்ளார்.

English summary

The incident where a rowdy who got on a mini bus threatened the driver and conductor with a scythe has created tension in Kumbakonam. Police are searching for the hacked man with footage recorded on a surveillance camera on the mini bus.