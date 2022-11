குத்துனதே நண்பன் தான்! கொலையை தற்கொலையாக்க போட்ட நாடகம்! ஆனால்.. காரணமே வேறயாம்! மலைத்த மயிலாடுதுறை!

Tamilnadu

oi-Rajkumar R

மயிலாடுதுறை : மயிலாடுதுறை அருகே நேற்று முன்தினம் இளைஞர் ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் திடீர் திருப்பமாக, அவர் ஓரினச்சேர்க்கைக்கு ஒத்துக் கொள்ளாததால் பள்ளி மாணவன் ஒருவனுடன் இணைந்து கொலை செய்யப்பட்டதாக முக்கிய குற்றவாளி திடுக்கிடும் தகவலை அளித்துள்ளார்.

மயிலாடுதுறை அருகே உள்ள மூவலூர் வடக்கு தெருவை சேர்ந்தவர் ராஜலிங்கம். இவருடைய மகன் ராஜ்குமார் . கட்டிட தொழிலாளியான இவர் நேற்று முன்தினம் பணிக்கு சென்றார். இதன்பின் அவர் வீடு திரும்பவில்லை.

இதனால் அவரை குடும்பத்தினர் பல்வேறு இடங்களில் தேடினர். ஆனால் அவர் குறித்து எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. நேற்று காலை மயிலாடுதுறை அருகே மங்கைநல்லூர் பகுதியில் மஞ்சளாறு ரயில்வே தண்டவாளத்தில் இடது கண், பின் தலையில் பாட்டில் மற்றும் கருங்கல்லால் குத்தி கொலை செய்யப்பட்டு ராஜ்குமார் பிணமாக கிடந்தார்.

English summary

In a sudden twist to the murder of a young man near Mayiladuthurai yesterday, the main culprit has given startling information that he was killed along with a school student because he did not agree to homosexuality.