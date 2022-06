பூஜை நம்பிக்கையில்ல! ஆனால் ஏன் கலந்துக்குறேன்னு தெரியுமா? ‘அவங்களுக்கு’ வயிறு எரியனும்! கலகல உதயநிதி

Thanjavur

oi-Rajkumar R

கும்பகோணம் : பூஜைகள் அடிக்கல்நாட்டு விழா நடத்தப்படும் யாகம் உள்ளிட்ட சடங்குகளில் தனக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்றாலும் இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளில் தான் கலந்து கொள்வது ஏன் என்பதற்கான விளக்கத்தை உதயநிதி கொடுத்துள்ள நிலையில் அதனை திமுக ஐடியில் நிர்வாகிகள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரப்பி வருகின்றனர்.

பூஜை நம்பிக்கையில்ல! ஆனால் ஏன் கலந்துக்குறேன்னு தெரியுமா? Udhayanidhi Stalin கொடுத்த விளக்கம் *Politics

கும்பகோணத்தில் மேம்பாலம் அருகில் அரசு போக்குவரத்து கழகம் எதிரில் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் நூற்றாண்டு அறிவாலயம் அடிக்கல் நாட்டு விழாவும், இளைஞரணி சார்பில் மூர்த்தி கலையரங்கத்தில் 320 பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது.

ஸ்டாலின் சுற்றுப்பயணம்: 'அந்த மேட்டர் இல்ல’ 3 மாவட்டங்களுக்கு.. தள்ளிப்போனதை கையில் எடுத்த முதல்வர்!

இந்த நிகழ்ச்சிகளில் சேப்பாக்கம்- திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் இளைஞரணி செயலாளருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு அடிக்கல் நாட்டியதோடு, பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.

English summary

Although he does not believe in rituals including the yajna which is the foundation of the pujas, Udhayanithi stalin has given an explanation as to why he attends such events and the DMK ID executives are spreading it fast on social media.