"வார்டன் வேலை வாங்கியதுதான் தற்கொலைக்கு காரணம்.." தஞ்சை பள்ளி மாணவி பேச்சுடன் வெளியான புதிய வீடியோ

Thanjavur

தஞ்சை: தஞ்சை பள்ளி மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்ட விவகாரத்தில் பள்ளி விடுதியின் வார்டன் சகாயமேரி தன்னை படிக்க விடாமல் வேலை வாங்கியதே காரணம் என மாணவி வாக்குமூலம் அளித்த புதிய வீடியோ வெளியாகியுள்ளது. மேலும், இந்து மத அடையாளமான, பொட்டு வைக்கக் கூடாது என என்னை யாரும் வற்புறுத்தவில்லை என்றும் அந்த வீடியோவில் மாணவி தெரிவித்துள்ளார்.

அரியலூர் மாவட்டம் வடுகப்பாளையத்தைச் சேர்ந்தவர் 17 வயது மாணவி. இவர் தஞ்சை மாவட்டத்தில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் படித்து வந்தார். அந்த பள்ளியின் விடுதியில் தங்கி படித்து வந்த நிலையில் விஷம் குடித்து கடந்த 19ஆம் தேதி உயிரிழந்தார்.

இவர் இறந்தது குறித்து போலீஸார் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள். பள்ளி மாணவி இறப்பில் இரு வேறு கருத்துகள் உலவி வந்தன. அதில் ஒன்று, பள்ளி மாணவி இறந்ததற்கு பள்ளியின் கட்டாய மதமாற்ற முயற்சியே காரணம் என பாஜகவும் இந்து அமைப்புகளும் குற்றம்சாட்டி வந்தன.

English summary

TN School girl student new video:Tanjore school girl who was from Ariyalur in a new video says, she never asked to remove bindi or sindoor.