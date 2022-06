எதிர்கட்சினா சொந்த கால்ல நிக்கனும்! அவங்களா செல்லாது செல்லாது! மிஸ்டு கால் கட்சி..கீ வீரமணி கிண்டல்!

Theni

oi-Rajkumar R

தேனி : தமிழகத்தில் சொந்தக் காலில் நிற்கும் கட்சிகள்தான் எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்துக்கு போட்டி போட வேண்டும், மிஸ்டுகால் கட்சி எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்துக்கு போட்டி போட முடியாது என திராவிடர் கழகத் தலைவர் கீ.வீரமணி பேசியுள்ளார்.

தேனி மாவட்டம் பெரியகுளத்தில் திராவிட கழக தலைவர் கீ.வீரமணி தலைமையில் மாநில உரிமைகள் மீட்பு விளக்கப் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.

"மிஸ்டு கால்".. அண்ணாமலை அப்படி சொன்னதுதான் மிச்சம்.. சீறி வந்த கி.வீரமணி.. என்ன இப்படி சொல்றாரே!

மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசால் மாநிலங்களின் உரிமைகள் தொடர்ந்து பறிக்கப்பட்டு வருவதாளும், திமுக அரசு மற்றும் தமிழகத்தில், மற்ற மாநிலங்களிலும் பல்வேறு கட்சிகள் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றன.

English summary

dravidar kazhagam leader K Veeramani has said that only the parties that stand on their own two feet in Tamil Nadu should contest for the Opposition status and the Missed cal party cannot contest for the Opposition status.