கூண்டோடு ‘டைவ்’ அடித்த அதிமுகவினர்.. பன்னீருக்கு பெருகும் மவுசு.. உதறலில் ஈபிஎஸ் ஆதரவு நிர்வாகிகள்!

Theni

oi-Vignesh Selvaraj

தேனி : தென் மாவட்டங்களில் எடப்பாடி பழனிசாமி அணியில் இருந்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் ஓ.பன்னீர்செல்வம் அணிக்குத் தாவியிருப்பது அதிமுக வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எடப்பாடி பழனிசாமி உடனான மோதலால், அனைத்து மட்டங்களிலும் பொறுப்பாளர்களை நியமித்து, விரைவில் பொதுக்குழுவை நடத்தத் திட்டமிட்டு வருகிறார் ஓ.பன்னீர்செல்வம். அவ்வப்போது, நிர்வாகிகளுடன் தனது பண்ணை வீட்டில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.

இந்நிலையில், புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள மாவட்ட செயலாளர்களின் தலைமையில் திண்டுக்கல் மாவட்ட அதிமுகவினர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்துனர்.

அதேபோல, சிவகங்கை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கான அதிமுகவினர் எடப்பாடி பழனிசாமி அணியில் இருந்து ஓபிஎஸ் அணியில் இணைந்துள்ளனர்.

ஓபிஎஸ்க்கு திறக்கும் 'ராயப்பேட்டை’ கதவு! சற்றே யோசிக்கும் எடப்பாடி டீம்! ரூட்டை மாற்றும் தேனி!

English summary

In south districts, more than five hundred people from Edappadi Palaniswami's team have jumped to O.Panneerselvam's team, which has created a stir in AIADMK circles.