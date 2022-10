இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சினையாங்க? துரை வைகோ முன்னிலையில் மோதிக் கொண்ட மதிமுகவினர்! பரபரத்த தேனி!

Theni

oi-Rajkumar R

தேனி : தேனியில் டிக்கெட் பெறுவதில் மதிமுக நிர்வாகிகளில் இரு தரப்பினருக்கிடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்ட நிலையில், கட்சியின் தலைமை நிலைய செயலாளர் துரை வைகோ முன்னிலையிலேயே மோதிக் கொண்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்ட நிலையில், கட்சி நிர்வாகிகளை துரை வைகோ சமாதானப்படுத்தினார்.

மதிமுக பொது செயலாளர் வைகோவின் வாழ்க்கை வரலாற்றை ஆவணப்படுத்தி எடுக்கப்பட்ட 'மாமனிதன் வைகோ' என்ற ஆவனப்படத்தை வைகோவின் மகனும், மதிமுக தலைமை நிலைய செயலாளருமான துரை வைகோ தயாரித்து அதனை தமிழகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் கட்சியினருக்கு திரையிட்டு வருகிறார்.

இந்த நிலையில் இதன் ஒருபகுதியாக தேனியில் உள்ள வெற்றி திரையரங்கில் மாமனிதன் ஆவணபடத்தை மதிமுக சார்பில் திரையிடுவதற்காக ஏற்பாடுகளை தேனி மாவட்ட மதிமுகவினர் செய்து இருந்தனர்.

அமித்ஷாவின் இந்தி திணிப்பு கொக்கரிப்பு பேச்சு- சென்னையில் வைகோ தலைமையில் மதிமுக இன்று போராட்டம்

English summary

When there was a heated argument between two parties among the MDMK executives over getting tickets in Theni, Durai Vaiko pacified the party executives when they clashed in front of the party's head office secretary Durai Vaiko.