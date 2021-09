கூடங்குளம் அணுஉலைக் கழிவுகளை அதன் வளாகத்திற்குள் சேமிக்க சபாநாயகர் அப்பாவு கடும் எதிர்ப்பு

Thirunelveli

oi-Velmurugan P

நெல்லை : கூடங்குளம் அணுஉலைக் கழிவுகளை அதன் வளாகத்திற்குள் சேமிக்க கூடாது என்றும். மக்கள் வாழ தகுதியற்ற பாலைவனப்பகுதிகளிலோ அல்லது பயன்பாடற்ற கோலார் தங்க சுரங்கங்களிலோ சேமித்து வைக்க ஒன்றிய அரசு முடிவெடுக்க வேண்டும் என சபாநாயகர் அப்பாவு வலியுறுத்தினார்.

இதுகுறித்து நெல்லை மாவட்டம் பணகுடி அருகில். லெப்பைக்குடியிருப்பில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் வைத்து செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் அவர் கூறியதாவது:

நெல்லை மாவட்டம் ராதாபுரம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட கூடங்குளத்தில் இந்திய அணுமின் கழகத்தின் மூலம் தல ஆயிரம் மெகாவாட் மின்சார உற்பத்தி திறன் கொண்ட 2 அணு உலைகள் அமைக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறது.

English summary

Appavu opposes to setting up of a Spent Fuel Storage facility on Kudankulam Tamil Nadu Legislative Assembly Speaker, M. Appavu, has objected to the setting up of a Spent Fuel Storage facility on the Kudankulam Nuclear Power Project site. Appavu said the increasing presence of China in neighbouring Sri Lanka posed a danger to the Kudankulam Nuclear Power Project.