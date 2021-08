எட்டி பார்த்தால் தாமிரபரணி ஆறு.. ஆனா குடிக்க தண்ணீர் இல்லை! கொதித்து எழுந்த நெல்லை மக்கள் போராட்டம்

Thirunelveli

oi-Veerakumar

திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி நகரில், தாமிரபரணி நதிக்கரையில் அமைந்துள்ள கொக்கிரகுளம் பகுதியில், முறையாக குடிதண்ணீர் வரவில்லை. இதைக் கண்டித்து அப்பகுதி மக்கள் 2 இடங்களில் அடுத்தடுத்து சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதனால் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அலுவலகம் செல்லும் சாலையில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது.

மக்கள் கடும் ஆவேசமாக போராட்டம் நடத்தியதால் போலீசார் அப்பகுதியில் குவிக்கப்பட்டனர்.

In Tirunelveli, in the Kokkirakulam area on the banks of the Thamirabarani river, drinking water is not available properly. Condemning this, the people of the area staged two road blockades in a row.