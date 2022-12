திருவண்ணாமலை மகா தீபத்தை மலை மீது காண 2500 பேருக்கு பாஸ்.. முதல் முறையாக போட்டோவுடன் கூடிய விநியோகம்

Thiruvannamalai

oi-Vishnupriya R

திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோயிலில் மகா தீபம் ஏற்றப்படுவதை முன்னிட்டு அதை மலை மீது ஏறி பார்க்க 2500 பக்தர்களுக்கு பாஸ் விநியோகிக்கப்படுகிறது.

பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் நெருப்பு ஸ்தலமாக திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோயில் விளங்குகிறது. இங்கு ஆண்டுதோறும் கார்த்திகை தீபத்திருவிழா வெகு விமரிசையாக நடத்தப்படும். அந்த வகையில் இன்றும் கார்த்திகை தீபத்திருநாளை முன்னிட்டு மலை உச்சியில் மகா தீபம் ஏற்றப்படுகிறது.

திருவண்ணாமலையில் பரணி தீபம், அண்ணாமலையார் தீபம், விஷ்ணு தீபம் உள்ளிட்ட 5 தீபங்கள் ஏற்றப்படுகிறது. டிசம்பர் 6 ஆம் தேதியான இன்று அதிகாலை 4 மணிக்கு பரணி தீபம் ஏற்றப்பட்டது. இந்த தீபத்திருவிழாவை காண்பதற்கு ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தருவர்.

திருவண்ணாமலை மகாதீபம்.. 1,150 மீட்டர் தீபத்திரிக்கு சிறப்பு பூஜை! கோயிலுக்கு குவியும் பக்தர்கள்

English summary

Tiruvannamalai Maha Deepam 2022: Pass is being issued for only 2500 persons in first come first serve basis to climb the Annamalaiyar mountain as per Court order.