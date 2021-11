கார்த்திகை தீபத்திருவிழா... அண்ணாமலையாருக்கு அரோகரா முழக்கத்துடன் கொடியேற்றம் - 19ல் மகாதீபம்

Thiruvannamalai

oi-Jeyalakshmi C

திருவண்ணாமலை: அருணாசலேஸ்வரர் ஆலயத்தில் கார்த்திகை தீபத்திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியுள்ளது. வரும் 19ஆம் தேதியன்று அதிகாலையில் கோவில் வளாகத்தில் பரணி தீபமும் மாலையில் மகாதீபமும் ஏற்றப்படும். கொரோனா பரவல் காரணமாக மகாதீபம் நாளன்று அர்த்தநாரீஸ்வரர் காட்சி தருவதைக் காண பக்தர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரம்மாவிற்கும், திருமாலுக்கும் தங்களுக்குள் யார் பெரியவர் என வாக்குவாதம் மூண்ட பொழுது, சிவன் நெருப்பு பிளம்பாக தோன்றி தன்னுடைய அடியையோ அல்லது முடியையோ காணுபவரே பெரியவர் என்று கூறினார்.

சிவ பெருமானின் திருவடியை அடியைக் காண திருமால் வராஹமாக வடிவெடுத்து நிலத்தினை குடைந்து சென்றார். பிரம்மா அன்ன வடிவெடுத்து பறந்து சென்று கங்கை குடி கொண்ட முடியைக் காண சென்றார். கோடானகோடி ஆண்டு பயணம் செய்தும் லிங்கோத்பவரின் அடியை காண இயலாமல் திருமால் திரும்பினார்.பிரம்மாவோ, தாழம்பூவை பொய் சாட்சியாக வைத்து முடியைக் கண்டதாக பொய் கூறினார். அதனால் பிரம்மாவிற்கு தனித்த ஆலயங்கள் இல்லாமல் போனது.

திருவண்ணாமலையை நினைக்க முக்தி அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த தலம். இத்தலத்தினை நால்வர் என்று அழைக்கப்படும் அப்பர்,சுந்தரர், சம்பந்தர், மாணிக்கவாசகர் ஆகியோர் தேவாரம் பதிகங்களை பாடியுள்ளார்கள். இத்தலத்தின் மூலவர் சிவபெருமான் என்றாலும், இங்குள்ள முருகன் மீது அருணகிரி நாதர் பாடல்களைப் பாடியுள்ளார். இத்தலத்தில் உள்ள மலை எல்லா யுகங்களிலும் அழியாமல் இருப்பதாகவும், இம்மலையானது சிவபெருமானே என்றும் சைவர்கள் நம்புகிறார்கள். அம்பிகையின் வேண்டுதலுக்காக சிவபெருமான் தன்னுடைய இடப்பாகத்தினை அளித்து அர்த்தநாரீஸ்வரராய் நின்ற பெருமைக்கு உரிய தலம் இத்தலம்.

English summary

The Karthika Deepam Festival begins with the flag hoisting at the Arunachaleshwarar Temple Tiruvannamalai. The Barani lamp will be lit in the early morning on the 19th and the Mahadeepam will be lit in the evening. Devotees have been denied permission to see Arthanariswarar on the day of Mahadeepam due to the spread of the corona.