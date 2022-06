சாலையோரம் நின்ற மாணவிகள்! பட்டென்று காரை நிறுத்திய முதல்வர்! என்ன நடந்துச்சுனு நீங்களே பாருங்க..!

Thiruvarur

oi-Rajkumar R

திருவாரூர் : டெல்டா மாவட்டங்களில் வாய்க்கால்களை தூர்வாரும் பணிகளை பார்வையிடச் சென்ற முதல்வர் ஸ்டாலின், சாலையோரம் நின்ற பள்ளி மாணவ மாணவிகளை பார்த்து காரை நிறுத்தியதோடு, தேர்வில் வெற்றி பெற தனது வாழ்த்துக்களை கூறி சென்ற காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

தமிழகத்தில் கடந்த 60 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தற்போது தான் மே 24ஆம் தேதி மேட்டூர் அணையில் இருந்து குறுவை சாகுபடிக்காக தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளார். தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் மேட்டூர் அணையை திறந்து வைத்தார்

தண்ணீர் வீணாகமல் இருக்கும் வகையில் டெல்டா மாவட்டங்களில் உள்ள வாய்க்கால்கள் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகளை தூர்வாரும் பணிக்காக 80 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்து மே மாதம் தூர்வாரும் பணி தொடங்கியுள்ளது.

ஸ்பீடாக இருக்கனும்! நிறைய எதிர்பார்க்கிறேன்! அதிகாரிகளிடம் முதல்வர் ஸ்டாலின் காட்டிய கண்டிப்பு!

English summary

Cheif minister Stalin visited to review the delta districts to clear the canals, stopped his car at a roadside school students and congratulatedthem will win the exam, which has been spreading rapidly on social media.