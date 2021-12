தமிழ்நாட்டில் விண்ணப்பித்த 15 நாட்களில் ரேஷன் கார்டு... அமைச்சர் சக்கரபாணி உறுதி

Thiruvarur

oi-Udhayabaskar

திருவாரூர்: தமிழ்நாட்டில் புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம் செய்தவர்களுக்கு 15 நாட்களில் குடும்ப அட்டை வழங்கப்படும் என உணவுத்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி உறுதி அளித்துள்ளார்

திருவாரூர் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அமைச்சர் சக்கரபாணி இதை தெரிவித்தார்.

குறுவை நெல்லுக்கான ஆதார விலையை 1960 ரூபாய் என்றிருந்ததை 12 ஆண்டுகளுக்குப்பின்னர் 2060 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார்.

அரசு பேருந்தில் மாஸ்க் போடாதவர்களை வறுத்தெடுத்த தேனி ஆட்சியர்.. வீடியோ வைரல்!

English summary

Food Minister Chakrabany has assured that those who have applied for a new ration card in Tamil Nadu will be issued within 15 days. This was stated by Minister Chakkarapani while participating in a program to provide government welfare assistance in Thiruvarur district.