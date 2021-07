திருப்பதியில் ஆனி வார ஆஸ்தானம்...ஏழுமலையானிடம் வரவு, செலவு சமர்ப்பிப்பு - ஆடி முதல் புதுக்கணக்கு

Tirupati

திருப்பதி: சித்திரை மாதத்தில் நாமெல்லாம் புதுக்கணக்கு போடுவோம். திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் ஆனிவார ஆஸ்தானத்தை முன்னிட்டு ஆண்டு வரவு செலவு கணக்குகள் ஒப்படைக்கப்பட்டது. ஆனி வார ஆஸ்தானத்தையொட்டி ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோவிலில் இருந்து பட்டு வஸ்திரங்கள் மற்றும் பூமாலைகள், பழங்கள், மங்கலப் பொருட்கள் ஏழுமலையானுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டன.

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வரவு, செலவு கணக்குகள் சுவாமியிடம் சமர்பிக்கும் ஆனி வார ஆஸ்தானம் எனப்படும் விழா ஆனி மாதம் கடைசி நாளில் பாரம்பரியமாக நடைபெறும்.

1956ம் ஆண்டுக்கு பின்பு திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான நிர்வாகம் தொடங்கிய பின் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் மாதம் கோவில் கணக்கு முடிக்கப்பட்டு ஏப்ரல் மாதம் 1ம் தேதி முதல் புதிய கணக்கு தொடங்கப்பட்டு வருகிறது.

திருப்பதி ஏழுமலையானுக்கு ஆனி வார ஆஸ்தானம்... பட்டு வஸ்திரம் மங்கல பொருட்கள் பரிசளித்த ஸ்ரீரங்கநாதர்

The annual budgets were handed over to the Anivara Asthanam at the Tirupati Ezhumalayan Temple. Silk garments and garlands, fruits and faded items were presented to Ezhumalayan from Srirangam Ranganathar Temple on the occasion of Ani Week Astana.