கரம் பிடிக்க மறுத்த காதலன்.. விஷம் குடித்த காதலி.. காவல் நிலையத்திலேயே மயங்கி விழுந்த பரிதாபம்!

Tiruppur

திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் பகுதியில் 26 வயது வாலிபர் ஒருவரும், அவருடைய உறவினரான 23 வயது இளம்பெண்ணும் காதலித்து வந்துள்ளனர். இருவரும் எல்லை மீறி காதலில் இருந்து விலகி காமத்தில் வீழ்ந்ததால் அந்த இளம்பெண் கர்ப்பமானார்.

இது குறித்து அவர் தனது காதலனிடம் தெரிவித்தார். தன்னை உடனடியாக திருமணம் செய்து கொள்ளும்படி அவரிடம் தெரிவித்தார்.

English summary

The girlfriend tried to commit suicide by drinking poison because her boyfriend cheated on her by claiming to be married. He fainted at the police station