"கடம்பூர் ராஜுவா" அவர் யார் என்றே தெரியாது.. ஒரே போடாக போட்ட அமைச்சர் துரைமுருகன்!

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருச்சி: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு யார் என்றே தனக்கு தெரியாது என்று அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

திருச்சி முக்கொம்பு கொள்ளிடம் பழைய கதவணை கடந்த 2018 மாதம் ஆகஸ்ட் 22ம் தேதி வெள்ள பெருக்கால் 9 மதகுகள் திடீரென உடைந்தன. புதிய கொள்ளிடம் கதவணை 2019 மார்ச்சில் ரூ 387 கோடியில் பணிகள் துவங்க அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது.

இந்தப் பணிகள் முடிக்க இருபத்தி நான்கு மாத காலம் ஆகியுள்ளது. புதிய கதவணையில் 45 மதகுகள் உள்ள பகுதியில் தற்போது 100 சதவிகிதப் பணிகள் முடிவடைந்துள்ளன. இந்த நிலையில் திருச்சி முக்கொம்பு கொள்ளிடம் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள புதிய மேலணையை தமிழக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.

English summary

Minister Duraimurugan has said that he does not know who is former AIADMK Minister Kadambur Raju.