ஸ்டாலின் விளக்கம் தரலன்னா அதான் அர்த்தம்.. பிரிக்க நினைச்சா அழிஞ்சு போவீங்க.. சாபம் விட்ட பொன்னார்!

Trichirappalli

oi-Vignesh Selvaraj

திருச்சி : தனி திராவிட நாடு கேட்டு கிளம்பினால், ஒருவர் கூட பின்னால் வர மாட்டார்கள். இது தமிழர்கள் பூமி. அசைக்க நினைத்தால், அசிங்கப்பட்டு அழிந்து போவீர்கள் என பா.ஜ.க மூத்த தலைவர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக எம்.பி ஆ.ராசா, மாநில சுயாட்சி வேண்டும், எங்களை தனி தமிழ்நாடு கோரிக்கையை நோக்கித் தள்ளாதீர்கள் எனப் பேசியது கடும் சர்ச்சைகளைக் கிளப்பியுள்ளது.

ஆ.ராசாவின் பேச்சுக்கு பாஜகவினர் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும் பாஜக செயற்குழு உறுப்பினருமான பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் பேசுகையில், தனி நாடு கேட்பதை அனுமதிக்க மாட்டோம் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

“If you asking a separate Dravidian nation, not a single person will follow you. Go and build your own kingdom beyond the sea”, said former Union Minister Pon.Radhakrishnan.