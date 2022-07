தல அஜித் வர்றாரு.. திருச்சியில் கிளம்பிய வதந்தி! வந்தது யார் தெரியுமா? ரசிகர்கள் ஹாப்பி அண்ணாச்சி..!

Trichirappalli

oi-Rajkumar R

திருச்சி : ரசிகர்களால் தல என அன்போடு அழைக்கப்படும் நடிகர் அஜித்குமார் திருச்சி மாவட்டம் சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்ய வருவதாக வதந்தி பரவிய நிலையில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ரசிகர்கள் அவரை காண கோவிலில் குவிந்தனர். ஆனால் அங்கு நடந்ததோ வேறு.. என்ன நடந்தது என்பது குறித்து பார்க்கலாம்..

சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவிலுக்கு வந்த யாசிகா.. செல்ஃபி எடுத்து மகிழ்ந்த ரசிகர்கள் - வீடியோ

திருச்சி மாவட்டம் சமயபுரத்தில் உள்ள மாரியம்மன் கோவில் சக்தி ஸ்தலங்களில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றதாகும். தமிழ்நாட்டில் பழனிமுருகன் கோவிலுக்கு அடுத்தபடியாக பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகம் வருவது சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவிலுக்குத்தான்.

இக்கோவிலுக்கு செவ்வாய், வெள்ளி, ஞாயிறு போன்ற தினங்களிலும், அமாவாசை, பவுர்ணமி போன்ற நாட்களிலும் அம்மனை தரிசனம் செய்வதற்காக தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும், பக்தர்கள் வருவது வழக்கம்.

English summary

Actor Ajith Kumar was rumored to be visiting Swamy at the Samayapuram Mariamman temple in Trichy district and more than a thousand fans thronged the temple to see him. But what happened there is different.. let's see what happened..