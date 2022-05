'பிட்டு' கிடைச்சா போதுமே! என்னம்மா இப்படி பண்றீங்களே! அடுக்கடுக்காய் அள்ளி விடும் திருச்சி சாதனா..!

Trichirappalli

oi-Rajkumar R

திருச்சி : தன்னைப் பற்றி ஒரு பிட்டு கிடைத்தால்கூட ஒன்றை ஒன்பதாக ஆக்கி செய்திகள் வெளியிட்டு தனது பெயருக்கு கலங்கம் ஏற்படுத்த முயற்சிப்பதாக கவர்ச்சி காட்டி தற்போது அடக்கி வாசிக்கும் திருச்சி சாதனா பரபரப்பு புகார் கூறியுள்ளார்.

கரூர் மாவட்ட எல்லையான நச்சலூரை சேர்ந்தவர் திருச்சி சாதனா. கடந்த 2 ஆண்டுகளுகு முன்னர் டிக்டாக் செயலி மூலம் பிரபலமான இவர், கொரோனா காலத்தில் அது தடை செய்யப்பட்ட பின்னர் ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டா ரீல்ஸ், யூட்யூப் என வீடியோக்களை பதிவிட்டு வருகிறார்.

கடந்த சில நாட்களாக அவரது யூடியூப் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் குளிக்கும் வீடியோவை பதிவிட்டதோடு, ஃபேஸ்புக் லைவ்வில் அறைகுறை ஆடைகளோடு, ஆபாசமாக பேசி தொடர்ச்சியாக வீடியோ போட்டு வந்தார்.

ரெண்டு நாள் வாலை சுருட்டி பம்மிய திருச்சி சாதனா.. இன்று எரிமலையாக வெடித்து வீடியோ.. ச்சீ என்ன இது?

Trichy Sadhana has complained that even if gets a bit about herself, somebody tries to tarnish her name by publishing big news