"கட்டிலுக்கு" அடியில் சிவரஞ்சனி.. உடம்பெல்லாம் "மஞ்சள்".. பெட்ரூம் கதவை திறந்ததுமே.. திகைத்த திருச்சி

திருச்சி: சிவரஞ்சனிக்கு போன் செய்தும் எடுக்காததால், அவரது தங்கை பதட்டத்துடன், வீட்டுக்கு வந்தார்.. கதவை திறந்துமே அவர் கண்ட காட்சியை கண்டு அலறிப்போய்விட்டார்.

திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் பகுதியை சேர்ந்தவர் பார்த்தசாரதி... மனைவி பெயர் வசந்தகுமாரி... இவர்களுடைய மகன் நரசிம்மராஜ்.. 37 வயதாகிறது.

இவரது மனைவி பெயர் சிவரஞ்சனி.. 28 வயதாகிறது.. இவர்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி 11 வருடங்களாகின்றன.. பிரதிக்ஷா, லக்‌ஷா என்று 10 மற்றும் 7 வயதில் 2 மகள்கள் உள்ளனர்.

நரசிம்மராஜ் ஆட்டோ டிரைவர் ஆவார்.. ஆனால், சவாரி சரியாக கிடைக்காமல், போதிய வருமானமும் கிடைக்காததால் சிரமப்பட்டு வந்துள்ளார்.

English summary

where did sivaranjanis husband go and why did he take this sudden decision திருச்சியில் மனைவியை கொன்ற கணவன், தாயுடன் தலைமறைவானார்