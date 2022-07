மின்கட்டண உயர்வு.. இதெல்லாம் நியாயமே கிடையாது.. திமுக அரசால் கொதித்தெழுந்த திருமாவளவன்!

Tuticorin

oi-Nantha Kumar R

தூத்துக்குடி: ‛‛தமிழகத்தின் மின்கட்டண உயர்வு குறித்து மின்துறை அமைச்சர் விளக்கி உள்ளார். இருப்பினும் மின்கட்டண உயர்வை நியாயப்படுத்த முடியாது. இந்த கட்டண உயர்வை அரசு திரும்ப பெற வேண்டும்'' என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும், எம்பியுமான தொல் திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க இன்று சென்னையில் இருந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளன் வந்தார்.

சென்னையில் இருந்து விமானத்தில் தூத்துக்குடி விமான நிலையம் வந்திறங்கிய தொல் திருமாவளவன் நிருபர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

20 ஆண்டு மர்மம்.. என் வாயை திறந்தால் “பூகம்பம்” வெடிக்கும்! உத்தவை மிரட்டும் ஏக்நாத் ஷிண்டே

English summary

The Minister of Electricity has explained about the increase in electricity tariff in Tamil Nadu. However, the increase in electricity tariff cannot be justified. The government should withdraw this fee hike," said Thol Thirumavalavan, leader of the Vichithamu Siruthaigal Party and MP.