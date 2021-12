தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு.. ஒருநபர் விசாரணை ஆணையத்தில் முன்னாள் கலெக்டர் வெங்கடேஷ் ஆஜர்!

Tuticorin

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடியில் செயல்பட்டு வந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக மக்கள் போராட்டம் நடத்தினர். பல நாட்கள் போராட்டம் அமைதியாக நடந்தது. கடந்த 2918-ம் ஆண்டு மே மாதம் 22-ம் தேதி தூத்துக்குடி கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு போராட்டக்காரர்கள் பேரணியாக சென்றபோது திடீரென பதற்றம் உருவானது.

அப்போது போராட்டக்காரர்கள் மீது போலீஸ் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதில் 13 பேர் பலியானார்கள். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒருநபர் ஆணையம் விசாரணை நடத்தி வருகிறது.

English summary

Former Collector Venkatesh has appeared before a commission of inquiry set up to probe the Tuticorin shooting. It is noteworthy that 13 people were killed in the firing on protesters against the Sterlite plant in Thoothukudi