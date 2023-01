என்னாது.. தூத்துக்குடியில் மறுபடியும் ஸ்டெர்லைட் திறக்கப்படுகிறதா? விடாத வேதாந்தா.. விற்க மறுத்த அனில்

ஸ்டெர்லைட் ஆலையை விற்பனை செய்யும் முடிவை வேதாந்தா நிறுவனம் கைவிட்டு மீண்டும் அதை திறந்து உற்பத்தியை தொடங்கும் முயற்சியில் இறங்கி இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

Tuticorin

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

தூத்துக்குடி: பொதுமக்களின் தொடர் போராட்டம் மற்றும் துப்பாக்கிச் சூட்டை தொடர்ந்து தூத்துக்குடியில் உள்ள ஸ்டெர்லைட் காப்பர் தொழிற்சாலை மூடப்பட்டு அதற்கு எதிராக வழக்கு நடைபெற்று வரும் நிலையில், அதை விற்பனை செய்ய எடுத்த முடிவை வேதாந்தா நிறுவனம் கைவிட்டு மீண்டும் அதை திறந்து உற்பத்தியை தொடங்கும் முயற்சியில் இறங்கி இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தூத்துக்குடியில் பல ஆண்டுகளாக இயங்கி வந்த காப்பர் உருக்கு ஆலையின் மூலம் டன் கணக்கில் காப்பர் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வந்தது. இந்த நிலையில், இந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலையால் அப்பகுதி மக்களுக்கு புற்றுநோய் உள்ளிட்ட கொடிய பாதிப்புகள் ஏற்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

இதனை தொடர்ந்து ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூட வலியுறுத்தி பல நாட்களாக அப்பகுதி மக்கள், சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மறுபக்கம் நீதிமன்றத்திலும் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக வழக்கு தொடரப்பட்டது.

