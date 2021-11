கலப்புத் திருமணம் செய்தால் ரூ.2.5 லட்சம்.. முதியோர், பெண்களுக்கு உதவி எண்கள் அறிமுகம்.. மத்திய அரசு

Vellore

வேலூர் : வேலூரில் பெண்கள் மற்றும் முதியவர்கள் உதவி பெறும் வகையில் தொலைபேசி எண்களை மத்திய அமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.

சாதி, மதத்தை மறந்து கலப்புத் திருமணம் செய்வோருக்கு மத்திய அரசு 2.5 லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்குவதாகவும் ராம்தாஸ் அத்வாலே தெரிவித்தார். முதியவர்கள் விழிப்புணர்வு உதவி எண் 14567, பெண்கள் விழிப்புணர்வு பெற உதவி எண் 181 வேலூரில் அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்டது.

Union Minister Ramdas Advale introduced telephone numbers for women and the elderly in Vellore. Ramdas Atwale also said that the central government would provide financial assistance of Rs 2.5 lakh to those who intercaste marriage people. Elderly Awareness Helpline No. 14567 and Women Awareness Helpline No. 181 were introduced in Vellore.