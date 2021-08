வியாபாரிகளையும் முன்களப் பணியாளர்களாக அறிவிக்கணும்.. ஸ்டாலினுக்கு, விக்கிரமராஜா கோரிக்கை!

News

oi-Rayar A

கள்ளக்குறிச்சி: வியாபாரிகளையும் முன் களப்பணியாளர்களாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசுக்கு விக்கிரமராஜா கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். வியாபாரிகளை பாதிக்கும் ஆன்லைன் வர்த்தகத்தையும் தடை செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டையில் வணிகர்சங்க பேரமைப்பின் 59-வது ஆண்டு பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. 200-க்கும் மேற்பட்ட வணிகர்கள் இந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர்

vikramaraja has requested the Tamil Nadu government to declare traders as front field workers as well. He also called for a ban on online trading, which affects merchants