தரங்கெட்ட பேச்சு..இத்தோடு நிறுத்திக்கங்க! அப்பறம் தாங்க மாட்டீங்க.. சிவி சண்முகத்தை விளாசிய பொன்முடி

Villupuram

oi-Rajkumar R

விழுப்புரம் : அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் குறித்து அதிமுக எம்பி சி.வி.சண்முகம் தரங்கெட்டு பேசுவதை இத்தோடு நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். தவறினால் நீங்க தாங்க மாட்டீங்க என தமிழக அமைச்சர் பொன்முடி நேரடியாக எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

திமுக இளைஞரணி செயலாளரும் சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்ற நிலையில் அதிமுகவினர் மிகக் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

குறிப்பாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும் தற்போதைய மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான சிவி சண்முகம் உதயநிதியை ஒருமையில் பேசுவதை வாடிக்கையாகக் கொண்டுள்ளார். இதனால் திமுகவினர் அவரை மிகக் கடுமையாக பதிலடி கொடுத்து வருகின்றனர்.

English summary

AIADMK MP CV Shanmugam should stop talking about Minister Udhayanidhi Stalin. Tamil Nadu Minister Ponmudi has directly warned that you will not bear it if you fail.