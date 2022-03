சபதம் முதல் "சாமி தரிசனம்" வரை... அதிமுகவை கைப்பற்ற..? சூறாவளி பயணத்தில் சசிகலா

Villupuram

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

விழுப்புரம்: ஜெயலலிதா மரணத்துக்கு பின் சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் சிறை தண்டனை பெற்ற சசிகலா, தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக எடப்பாடி பழனிசாமியை தேர்வு செய்துவிட்டு சென்றார்.

ஆனால், பெங்களூரு சிறையிலிருந்து வெளியே வரும்போது சசிகலாவுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமியே எதிராக நின்றார்.

அவரிடமிருந்து அதிமுகவை மீட்க தினகரனால் தொடங்கப்பட்ட அமமுகவும் தேர்தல் அரசியலில் காணாமல் போய்விட்டது.

Speaking in Krishnagiri on February 8, Sasikala announced that she would soon be involved in serious politics. Following that he is making a spiritual journey across Tamil Nadu