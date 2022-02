'கட்சி மாறினால் கவுன்சிலர்களை வெட்டுவேன்' என்று கூறிய அதிமுக பிரமுகரின் கால் முறிவு.. என்ன நடந்தது?

Virudhunagar

oi-Rayar A

விருதுநகர்: அதிமுகவில் ஜெயித்து எந்த கவுன்சிலர் கட்சி மாறினாலும் அவரை வீடுபுகுந்து வெட்டுவேன் என்று சர்ச்சையாக பேசிய சாத்தூர் அதிமுக ஒன்றிய செயலாளரின் கால் முறிந்தது. போலீசாரிடம் இருந்து தப்பி ஓடியபோது அவரது கால் முறிந்ததாக கூறப்படுகிறது.

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் பிப்ரவரி 19-ம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெற உள்ளது. இதற்கிடையே கடந்த 2-ம் தேதி விருதுநகர் கிழக்கு மாவட்ட அதிமுக சார்பில் சாத்தூர் நகர்மன்ற தேர்தல் ஆலோசனைக்கூட்டம் நடந்தது. இந்த கூட்டத்தில் சாத்தூர் அதிமுக ஒன்றிய செயலாளர் சண்முகக்கனி பேசியது கடும் சர்ச்சையானது.

English summary

The ADMK sattur district leader leg was broken when he spoke controversially that any councilor who wins the AIADMK would be ousted from his house if he changes party. His leg is said to have been broken when he fled from police