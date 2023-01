மோட்டார் ரூமில் 3வது மனைவி! டார்ச் லைட் டார்ச்சர்..துடித்து மடிந்த ஏசுராணி! விருதுநகர் விபரீத சைக்கோ

Virudhunagar

விருதுநகர் : விருதுநகர் மாவட்டத்தில் தோட்டத்து வீட்டில் மது போதையில் உடலுறவு கொண்ட மனைவி காலையில் ரத்த வெள்ளத்தில் உயிரிழந்து கிடந்த சம்பவம் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. டார்ச் லைட்டால் டார்ச்சர் செய்த கணவனை காவல்துறையினர் தற்போது கைது செய்திருக்கின்றனர்.

மது போதையில் கொலை சம்பவங்களும் கொள்ளை சம்பவங்களும் தற்போது அதிகரித்து வருவது அனைத்து தரப்பினரையும் அதிர்ச்சியில் வாழ்த்தி வருகிறது. கணவன் மனைவி கூட ஒன்றாக மது அருந்துவதாகவும் பகீர் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

அளவுக்கு அதிக மது போதையுடன் உடலுறவு கொள்ளும் போது மாரடைப்பு வருவதற்கான சாத்திய கூறுகள் கூட இருக்கிறது என மருத்துவர்கள் எச்சரித்திருக்கின்றனர். மேலும் மது போதையில் இயற்கைக்கு மாறாக உறவு கொண்டு கொலை வரை செல்லும் நிகழ்வுகளும் அரங்கேற தான் செய்கிறது.

Virudhunagar district's incident in which the wife who had had sex under the influence of alcohol in the plantation house in Virudhunagar district died in a flood of blood in the morning has caused a lot of shocks in Virudhunagar district. The police have now arrested the husband who tortured with torch light.