விருதுநகரில் பரோட்டா சாப்பிட்ட கர்ப்பிணி உயிரிழப்பு?.. இரு சிசுக்களும் இறந்த சோகம்

விருதுநகர்

oi-Rajkumar R

விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை அருகே பரோட்டா சாப்பிட்ட சிறிது நேரத்திலேயே கடும் வயிற்றுவலி காரணமாகக் கர்ப்பிணிப் பெண் உயிரிழந்த நிலையில், அவரது வயிற்றிலிருந்த இரட்டை சிசுக்களும் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழகம் மட்டுமல்லாது இந்தியா முழுவதும் உள்ள உணவுப் பிரியர்களின் விருப்பமான உணவாக பரோட்டா உள்ளது. சாலையோர கையேந்தி பவன்களில் இருந்து ஸ்டார் ஓட்டல்கள் வரை பரோட்டா இல்லாத சைவ,அசைவ உணவகங்களை காண்பதே அரிது, பரோட்டோவிலும் சாதா பரோட்டா, முட்டை, கொத்து, வீச்சு, பன் என ஏராளமான வகை பரோட்டாக்களை கண்டுபிடித்து உண்டு வருகின்றனர் ஃபுட்டீக்கள்.

அதே நேரத்தில் கலோரிகள் அதிகம் உள்ள பரோட்டாவை சாப்பிடுவது உடலுக்கு நல்லதல்ல என மருத்துவ வல்லுநர்கள் எச்சரித்து வருகின்றனர். சில நேரங்களில் பரோட்டா சாப்பிட்டவர் மரணம் என்ற செய்திகள் அடிக்கடி வந்தாலும் பரோட்டா பிரியர்கள் விடுவதாக இல்லை. பரோட்டா சாப்பிட்டவர்கள் மரணத்திற்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருந்தாலும் , திடீரென இந்த வகையான நிகழ்வுகள் அதிக முக்கியத்துவம் பெற்று விடுகின்றன.

