விருதுநகர் பாலியல் வன்கொடுமை.. நால்வர் மீது பாய்ந்த குண்டர் சட்டம்.. கலெக்டர் போட்ட அதிரடி உத்தரவு

Virudhunagar

oi-Nantha Kumar R

விருதுநகர்: விருதுநகரில் 22 வயது இளம்பெண் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டார். இந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய நிலையில் சிறுவர்கள் உள்பட 8 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். இதில் சிறுவர்களுக்கு ஜாமீன் வழங்கப்பட்ட நிலையில் மற்ற நால்வரையும் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்ய கலெக்டர் மேகநாத ரெட்டி இன்று உத்தரவிட்டுள்ளார்.

விருதுநகரில் 22 வயது மதிக்கத்தக்க இளம்பெண் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டார். மேலும் ஆபாசமாக வீடியோ எடுத்து மிரட்டப்பட்டார். க்ஷ

இந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இதுதொடர்பாக போலீசார் தீவிர விசாரணையை துவங்கினர். விசாரணையில் திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகின.

English summary

A 22-year-old girl was raped in Virudhunagar. Eight people, including 4 minor were arrested. Now the Collector Meganadha reddy ordered passed to arrest 4 persons who above 18 under goondas act.